Carmen Geiss feiert 60er mit Mega-Party in St. Tropez

Wenn die Geissens einladen, lässt sich die Society nicht lange bitten. Auch einige Austro-VIPs feierten Carmens Geburtstag an der Côte d'Azur

Was in der Society Rang und Namen hat, feierte Sonntagabend in St. Tropez gemeinsam mit Carmen Geiss ihren 60. Geburtstag. Unter dem Motto "60 Shades of Carmen" lud die Millionärsgattin zum Mega-Fest in ihre VIlla Geissini.

Klaus Biedermann mit Robert und Carmen Geiss © Privat ×

Für Stimmung sorgte unter anderem ESC-Legende Johnny Logan, der mit dem Geburtstagskind sogar im Duett rockte. Austro-Entertainer Gregor Glanz durfte als enger Freund der Geissens natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Gregor Glanz © Privat ×

Glanz sollte aber nicht der einzige heimische VIP bei der Geiss-Sause sein. MIt dabei waren auch das Verleger-Duo Adi Weiss und Michael Lameraner, Unternehmer Gerry Hüttl und Musik-Produzent und Künstler Klaus Biedermann, der Carmen mit einem seiner Werke zum Geburtstag überraschte. Auch die Rap-Stars Capital Bra und Katja Krasavice ließen sich das Luxus-Spektakel ebenso wenig entgehen wie Verena Kerth und Simone Ballack.

Michael Lameraner, Carmen Geiss, Johnny Logan und Adi Weiss © Privat ×

Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden und die letzten Gäste konnten noch den Sonnenaufgang an der ôte d'Azur genießen.