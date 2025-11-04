Alles zu oe24VIP
tutty tran
© Getty Images

"Purer Rassismus"

Comedian Tutty Tran auf offener Straße brutal verprügelt

04.11.25, 20:07
Teilen

Der deutsche Comedian Tutty Tran wurde in Berlin brutal angegriffen und rassistisch beleidigt. Nun wendet er sich über die sozialen Medien an seine Fans. 

Tutty Tran ist am vergangenen Wochenende Opfer eines rassistischen Angriffes geworden. Der Berliner mit vietnamesischen Wurzeln wurde auf offener Straße rassistisch beleidigt und körperlich attackiert. Über Instagram meldet er sich und zeigt seine Verletzungen. Vom Angriff zeigt sich Tran tief erschüttert.

Mit dem Satz "Du Sch**** Schlitzauge!" beginnt sein Posting. Mit diesem Satz sei er schon oft konfrontiert worden. Diesmal hat der brutale Angriff eine neue Dimension erreicht. Auf dem Foto hat Tran ein blutunterlaufenes Auge und ein großes Pflaster auf der Schläfe. Der Comedian schreibt weiter: "Am Wochenende wurde ich auf offener Straße beleidigt und körperlich angegriffen – nur, weil ich so aussehe, wie ich aussehe."

"Manche Menschen wollen gar nicht reden" 

Seit Jahren versucht er mit seinem Humor Brücken zu bauen und Menschen zu vereinen. Bei der Attacke half das nicht: "Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Ich habe versucht, mit Worten etwas zu erreichen – so, wie ich es immer mache: im Austausch und mit Respekt. Hat diesmal nicht funktioniert. Manche Menschen wollen gar nicht reden. Sie wollen verletzen."

Tran hat in dieser Situation nicht nur für sich eingestanden, sondern auch für alle Vietnamesen und Asiaten "und für ALLE, die sowas Tag für Tag erleben müssen und trotzdem jeden Tag weitermachen". Mit seinem Post will er kein Mitleid, sondern Aufmerksamkeit und fordert Haltung: "Ich teile es, weil Wegsehen nichts ändert – und weil ich glaube, dass Kunst, Humor und Offenheit stärker sind als Hass."

Der Comedian betont: "Rassismus ist keine Meinung und Gewalt ist kein Ventil." Trotzdem will er mit seinem Humor und gemeinsamen Lachen weiter Menschen zusammenbringen: "Und ja, ich würde wieder so handeln. Weil ich weiß: Ich bin nicht allein. Und Du bist es auch nicht. Wir sind mehr als jeder Spruch. Mehr als jeder Übergriff."

