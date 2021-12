Dieter Bohlen: So wird sein großes Comeback

Pop-Titan Dieter Bohlen feiert sein großes Comeback nach dem Karriere-Aus bei RTL.

Das Jahr 2021 war karrieretechnisch nicht besonders gut für Dieter Bohlen . Das Multitalent schien viele Jahre unersetzlich zu sein; war Chef der Jury bei "Das Supertalent" und "Deutschland sucht den Superstar". Scharfzüngigkeit, Witz und Expertise schienen in ihm vereint zu sein. Doch dann war nach fast 20 Jahren plötzlich Schluss.

Bohlen-Aus bei Hit-Shows

Denn für den Sender RTL, der sich neu positionieren möchte, als gemäßigter Familienkanal , war Bohlen nicht mehr passend. Bohlen zog die Konsequenz die Staffel nicht fertig zu führen nach dem Rausschmiss und gönnte sich eine Auszeit. Nun meldete sich der Produzent via Instagram und gab ein Update dazu, was er derzeit mache: nämlich Zeit mit der Familie verbringen. Er genieße es, keine Verpflichtungen zu haben.

Bohlen: Genießt Freizeit

Zum dritten Advent lud er mit seiner Carina ein lustiges Weihnachtsvideo hoch. An Spaß mangelt es Bohlen definitiv nicht!

So wird sein Comeback

Doch für kommendes Jahr ist bereits etwas geplant: Dieter tritt am 6. August in Bonn bei der Veranstaltung "Lieblingslieder" auf. Er ist der Special Guest und wird seine größten Hits zum Besten geben. Darunter die Songs von Modern Talking. Weitere große Namen auf dem Konzert: Jürgen Drews, DJ Ötzi oder Marianne Rosenberg. "Die denken, da kommen 50.000 Leute mit vielen Stars, die alle ihre Lieblingslieder singen", sagte Bohlen auf Instagram in einer Story.