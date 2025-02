Dschungel-Star lebt von 1.947 Euro im Monat

Der einstige Teenie-Star verdient heute im Monat so viel wie damals am Tag.

Im TV-Interview bei "Über Geld spricht man doch!" erzählen Promis darüber, wie viel Geld sie im Monat zur Verfügung haben. Auch Dschungel-Star Daniele Negroni kommt darin zu Wort und verrät, dass er auf 100 Quadratmetern in Bünde wohnt. Natürlich nur auf Miete. Er habe monatlich 1.947,23 Euro als Fahrlehrer-Azubi zur Verfügung, so viel wie er früher an einem Tag als (fast) Superstar verdiente.

Mehr lesen:

Taschengeld hat Negroni gerettet

Damals verwaltete seine Mutter das Geld und zahlte ihm 2.000 Euro Taschengeld im Monat. "ich fand das doof, heute bin ich dankbar", sagt Daniele. Er lebt bewusst von seinem Gehalt und vermeidet die Rücklagen anzugreifen. Beim Bettenkauf achtet er auf den Preis und gibt gern Trinkgeld, da er die Leistung der Leute anerkennt.

Sein größter Luxus sind seine Tiere, insbesondere Hündin Nala. Er lebt allein, seine Beziehung zerbrach schon vor einiger Zeit. Den Fahrlehrer-Job möchte er auf jeden Fall ausüben, um bis zu 3.500 Euro zu verdienen und ein zweites Standbein zu haben: "Das ist sehr gutes Geld" Sein Chef ermöglicht ihm weiterhin Auftritte als Sänger und in Reality-Shows wie "Das große Promi-Büßen" und "Good Luck Guys".