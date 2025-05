Dschungel-Star Tina Ruland: "Unter Mindestlohn" - sie kann von Schauspielerei nicht leben

Die Schauspielerin spricht offen über die prekäre Lage. Sie gesteht, dass sie von ihrem Job alleine nicht leben könnte.

Tina Ruland (58) zählt seit Jahrzehnten zu den bekannten Gesichtern der deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Doch der Glamour, den viele mit diesem Beruf verbinden, hat mit ihrer Realität nur wenig zu tun. In einem ehrlichen Gespräch mit Bunte spricht die Schauspielerin offen über die wirtschaftlichen Herausforderungen ihres Berufs.

Mehr lesen:

„Ich kann vom Schauspiel allein nicht mehr leben“, sagt Ruland nüchtern. „Aber ich kann gut leben, weil ich auch andere Sachen mache.“ Dazu zählen unter anderem ihre Auftritte in Reality-TV-Formaten wie dem Dschungelcamp – ein Schritt, den sie bewusst gegangen ist, um finanziell unabhängig zu bleiben.

Zwischen Schein und Sein

Die Vorstellung, dass Fernsehgesichter automatisch in Villen residieren und im Luxus schwelgen, sei laut Ruland weit verbreitet – aber schlichtweg falsch. „Viele Menschen glauben, wer im Fernsehen ist, lebt im Überfluss. Aber die Wahrheit sieht ganz anders aus.“ Besonders deutlich werde das an den stetig sinkenden Gagen: „Ich kenne keine andere Branche, in der die Honorare so kontinuierlich zurückgehen.“

Würde man alle Aufwände, Vorbereitungszeiten und Ausfallzeiten berücksichtigen, lägen die tatsächlichen Einkommen vieler Schauspielerinnen und Schauspieler „teilweise deutlich unter dem Mindestlohn“, so Ruland.

Neuanfang auf Mallorca: „Insel-Kino“ als Herzensprojekt

Um sich beruflich breiter aufzustellen, hat die 58-Jährige nun gemeinsam mit dem Unternehmer Thomas Pflaum ein neues Projekt ins Leben gerufen: das Insel-Kino auf Mallorca. Die Veranstaltungsreihe soll Filmkultur mit besonderem Flair auf die Baleareninsel bringen – ein Herzensprojekt, das Ruland neue Perspektiven eröffnet und gleichzeitig ihrer Leidenschaft für Film treu bleibt.