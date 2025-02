Dschungelcamp-Finale: Wer holt die Ekel-Krone?

Am Sonntag steht das große Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf dem Programm - wird sich Lilly Becker durchsetzen?

Nachdem Anna-Carina Woitschack am Donnerstag an Tag 14 das Dschungelcamp verlassen musste, wird die Luft in Australien immer dünner. Am Freitag standen dann noch sechs Promis für die Ekelprüfungen zur Verfügung. Alessia Herren, Maurice Dziwak, Edith Stehfest, Timur Ülker, Pierre Sanoussi-Bliss und Lilly Becker waren somit dem Halbfinale zum Greifen nahe.

Der Hunger sorgt für explosive Stimmung

An Tag 15 spitzte sich die Lage immer mehr zu. Es war der dritte Abend, an dem es kein Essen gab. Viele Diskussionen über Intrigen und falsche Gesten brachen aus. Pierre wurde unterstellt, seine Faust gegen Edith Stehfest gerichtet zu haben: „Mit der Faust auf eine Frau zugehen – das macht man nicht! Ich möchte nicht, dass man so auf mich zukommt. NEIN“, brüllte sie. Pierre versuchte, die Situation zu deeskalieren, das war aber eher aussichtslos.

Der nächste Streit drehte sich um Timur und Alessia. „Wir sind hier keine Familie, wir sind auch keine Freunde. Wir sind eine Gemeinschaft, die zusammenlebt – und entweder man versteht sich oder man versteht sich nicht.“ Timur ist fassungslos und fragt nach: „Aber wo ist die Grenze der Menschlichkeit? Nur weil jemand anders ist, vielleicht mal überdreht…“ Da mischte sich auch Anna-Carina Woitschack vor ihrem Auszug ein letztes Mal ein und sorgte für Unmut.

Timur Ülker konnte keine Sterne sammeln. © RTL ×

Wer hält durch?

Wer schafft es, bis zum Schluss durchzuhalten und die Dschungelkrone zu holen? Wenn es nach den oe24-Lesern ginge, so wäre das von Anfang an eine eindeutige Geschichte: Lilly Becker lag im Voting schon vor Beginn der 18. Staffel um Längen vorne. Spätestens am Sonntag (9. Februar) werden die Fans beweisen können, dass sie sich nicht geirrt haben, denn dann steht der diesjährige Sieger fest.