GNTM-Knaller: DIESE Person sitzt ab jetzt in der Jury!

Germany's Next Topmodel geht in die nächste Runde! Jetzt überrascht Heidi Klum mit ganz besonderen News über die Jury-Besetzung...

Heidi Klum ist bereit für die neue Staffel von „Germany's Next Topmodel“ 2025 und überrascht mit einem Instagram Posting. Darin verkündet die Model-Mama, wer jetzt an ihrer Seite in der Jury sitzen wird. Es könnte niemand Geringeres sein als … Leni Klum!

Das Model-Duo wird den GNTM-Laufsteg ab dem 13.02. unsicher machen und ein besonders kritisches Auge auf die Kandidaten werfen.

Die weltweit bekannte Model-Mama postet heute auf ihrem Instagram: "Schaut mal, wer neben mir in der Jury sitzt!" und markeirt ihre Tochter, Leni Klum.





Eine Änderung gibt es außerdem in der neuen GNTM-Staffel: Sie läuft 2025 zweimal pro Woche – dienstags stehen die männlichen Models im Fokus, während donnerstags die weiblichen Models an der Reihe sind. Erst am 27. März (Folge 13) treffen alle Models dann zum ersten Mal aufeinander.

Da dürfen GNTM-Fans gespannt sein!