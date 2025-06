"Grill den Henssler"-Star plötzlich im Schlaf verstorben

Heinz Horrmann ist tot – Deutschlands wohl bekanntester Hotel- und Restaurantkritiker starb im Alter von 82 Jahren in seinem Zuhause.

Wie seine Frau Regine gegenüber Bild schilderte, schlief Horrmann am Abend zuvor ruhig ein – am nächsten Morgen fand sie ihn leblos im Bett. „So traurig und schmerzvoll sein Verlust ist – für Heinz hätte es keinen besseren Tod geben können“, sagte sie. „Er hätte nicht ins Krankenhaus gewollt und an Schläuche angeschlossen werden.“

Bekannt war Horrmann nicht nur für sein gnadenlos ehrliches Urteil, sondern auch für seinen feinen Humor. Jahrzehntelang schrieb er als Kritiker über internationale Spitzenhotels, bevor er mit 64 Jahren eine späte TV-Karriere begann. Als Juror in Formaten wie Die Kocharena oder Grill den Henssler wurde er einem breiten Publikum bekannt – meist an der Seite von Reiner Calmund, mit dem ihn eine enge Freundschaft verband. Ihre gemeinsamen Auftritte – eine Mischung aus pointierten Kommentaren, launigen Anekdoten und gelegentlichem Schlagabtausch – machten Horrmann zur Kultfigur im deutschen Fernsehen.

"Kein Blatt vor dem Mund"

„Heinz Horrmanns plötzlicher Tod lässt meine Gedanken zurückschweifen auf viele gemeinsame Kochsendungen und jede Menge Spaß, den man mit ihm immer garantiert hatte“, sagte Calmund. Horrmann habe nie ein Blatt vor den Mund genommen, sei dabei aber stets fair geblieben: „Seine ebenso sensible wie scharfe Zunge schmeckte nicht jedem unserer Köche. Doch seiner Art blieb er immer treu.“

Auch abseits der Kochshows hinterließ Horrmann Spuren. In der RTL-Reihe Der Hotelinspektor und später in 5 Sterne sind mir nicht genug auf VOX bewertete er Hotels – immer mit geschultem Blick und einem kompromisslosen Anspruch an Qualität. Bis 2016 war er regelmäßig auf dem Bildschirm zu sehen, danach genoss er die ruhigeren Jahre, schaute aber mit Dankbarkeit auf sein „zweites Berufsleben“ im Fernsehen zurück.

Horrmann soll in einer dunkelblauen Urne mit Goldrand beigesetzt werden – ein Symbol für seine Leidenschaft für Kreuzfahrten. Die Beerdigung ist in rund sechs Wochen auf dem Kölner Melaten-Friedhof geplant. Eine öffentliche Trauerfeier ist ebenfalls vorgesehen.