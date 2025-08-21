Alles zu oe24VIP
GZSZ
© RTL

Rührend

GZSZ: Achtung, Spoiler! Das Liebescomeback des Jahres

21.08.25, 09:40
Teilen

Fans sind außer sich vor Freude, weil diese zwei wieder anbandeln!

Hier werden wieder zarte Bande geknüpft! Nach der Schock-Diagnose Hodenkrebs war Tobias (Jan Kittmann) erstmal aus der Spur, hatte Angst und musste sich mit seiner neuen Situation zurechtfinden.

Auch interessant

Momente

Ex-Freundin Emily (Anne Menden) rasierte ihm vor der Chemotherapie die Haare - eine nicht gestellte Szene, bei der pure Gänsehaut bei den Dreharbeiten herrschte. Emotionale Momente wie diese bringen das Ex-Paar einander wieder nahe.

ACHTUNG, SPOILER!

Wie nahe das ist? Die Bild schreibt von einem Liebescomeback und auch der Ausblick auf die nächsten Folgen zeigt: Tobias und Emily verbringen viel Zeit miteinander, gehen wieder auf Dates.

GZSZ
© RTL

Im Gespräch

In einem Interview verrät Anne Menden über ihre Rolle und ihren Drehpartner: "Emily und Tobias spüren definitiv, dass sie sich noch wichtig sind. Es ist keine einfache Situation – aber die Nähe, die durch die Krankheit entsteht, bringt Gefühle wieder an die Oberfläche. Wie tief das geht, wird die Zeit zeigen. Es ist ein zartes, vorsichtiges Wiederannähern, in dem zunächst Vertrauen und Fürsorge die Hauptrolle spielen."

