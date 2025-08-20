Alles zu oe24VIP
Amanda-Knox-Fall als Serie: Kitschiger Blick auf Mordfall
© Youtube

The Twistet Tale...

20.08.25, 10:22
Teilen

"The Twisted Tale Of Amanda Knox" - Achtteiler rollt den legendären Fall aus Sicht des Justizopfers neu auf - Abrufbar ab 20. August  

Dieser Fall sorgte weltweit für viel Wirbel, nun kommt er als Mini-Serie zum Streamer Disney!

Mehr zum Thema

Gefängnis

Amanda Knox saß als mutmaßliche Killerin  jahrelang wegen Mordes an ihrer Mitbewohnerin Meredith Kercher im italienischen Gefängnis. Jetzt rollt sie ihre eigene schlagzeilenträchtige Geschichte in Form einer fiktionalisierten Miniserie wieder auf. Gespielt wird sie von Grace Van Patten. Entwickelt hat den neuen Stoff "This Is Us"-Autorin K.J. Steinberg, dementsprechend soapy ist das Ganze. Monica Lewinsky hat mitproduziert. Die ersten zwei Folgen sind seit dem 20.8. online, dann kommt wöchentlich eine neue.

Den Medien schien Knox nie zu entkommen - und umgekehrt. Bereits im Jahr 2016 brachte Netflix einen Dokumentarfilm mit und über die US-Amerikanerin heraus. Vergangenen Mai erschien ihre zweite Autobiografie.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

