Unternehmerin Heidi Klum ist bereits in der deutschen Hauptstadt gelandet.

Modelmacherin und Unternehmerin Heidi Klum ist nach Deutschland gezogen. Nicht der liebe wegen, denn Ehemann Tom Kaulitz hat bereits seit längerem Wurzeln in L.A. geschlagen. Schon bevor sich die beiden kannten und lieben lernten.

Klum: Corona schuld am Umzug

Der Umzug war coronabedingt, denn wegen der strengen Reisebestimmungen wird die Produktion der Modelshow "Germany's Next Topmodel" dieses Mal in Deutschland stattfinden. Klum ist mit all ihren Kindern angereist, Mama Erna steht zur Betreuung auch schon parat. Auch Toms Zwillingsbruder Bill soll die Familie in Empfang genommen haben.

Alles anders bei Germany's Next Topmodel

Dieses Jahr wird vieles anders sein bei der Modelcastingshow. Es wird weniger international, kaum Reisen soll es geben. Manch ein Casting soll sogar virtuell stattfinden!

Dieses Grusel-Video soll schon in Deutschland entstanden sein

Erste Eindrücke

Die Herberge für die nächsten Monate ist das Soho House in Berlin. Dort kann man auch gut Halloween feiern, möglich, dass Klum dieses Jahr dort das Gruselfest begeht. Tochter Leni hat bereits in einer Insta-Story ein paar Eindrücke gepostet...