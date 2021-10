Heidi Klum plaudert über Tom Kaulitz’ Penis

Klum: ''Seht ihr, mit was ich es zu tun habe.''

"Germany’s Next Topmodel"-Moderatorin und Model-Mama Heidi Klum veranstaltete für ihren Ehemann Tom Kaulitz und dessen Zwillingsbruder Bill ein rauschendes fest zum 31. Geburtstag der beiden Brüder. Dafür ließ sie sich was besonderes einfallen und engagierte einen Gedankenleser für das Fest. Heidi postete ein Video auf Instagram, auf dem zu sehen ist, wie die beiden Kaulitz-Brüder vor dem Gedankenleser stehen.

Dieser bittet die beiden, eine Zahl zu nennen. Bill antwortet: "Ich nehme die 35." Dann war Zwilling Tom an der Reihe und sagt: "Ich nehme meine Penislänge. 24 Zentimeter." Die Partygäste brechen in lautes Gelächter aus. Der Gedankenleser fragt: "Heidi, kannst du das bestätigen?" Heidi darauf lachend: "Ja, ich bestätige das. Jetzt seht ihr, mit was ich es zu tun habe!"

Aussagen über ihr Liebesleben

Bereits in der Vergangenheit hat die "Germany’s Next Topmodel"-Moderatorin mit Aussagen über ihr Liebesleben für Aufsehen gesorgt. So hat sie bereits 2007 über das beste Stück ihres Mannes gesprochen – auch wenn dieser damals noch Seal hieß. Im Gespräch mit Talk-Legende Oprah Winfrey verriet Heidi damals: "Ich habe ihn in einer Hotel-Lobby in New York City getroffen und er kam gerade aus dem Fitnessstudio und ich dachte mir so: 'Wow.' Ich habe quasi alles gesehen, das ganze Paket."