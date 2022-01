Helene Fischer brachte ihr Kind zuhause zur Welt

Schlager-Star Helene Fischer (37) ist Mutter geworden. Es ist ein Mädchen.

Babyglück. Ihr Baby-Bauch war das Gesprächsthema in der Schlagerbranche – und jetzt schwebt Helene Fischer im 7. Himmel – quasi im ­Baby-Himmel: Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll ­Fischer ihr Kind bereits rund um Weihnachten zur Welt gebracht haben.

Es war eine Hausgeburt am Ammersee

Keine Klinik. Laut Berichten soll es sich um eine Hausgeburt gehandelt haben. ­Helene Fischer hat wider Erwarten nicht in der Klinik im nahen Starnberg entbunden. Die Schlager-Queen ist nun daheim am bayerischen Ammersee und genießt laut dem Bild-Bericht mit ihrem Verlobten Thomas Seitel die Zeit mit dem Baby.

Glück im Glück – Helene Fischers Eltern wohnen ganz in der Nähe. Die Jung-Eltern können sich also ganz auf die Hilfe von Oma und Opa verlassen. Laut Bild steht seit der Geburt ein rosafarbener Kleinwagen regel­mäßig vor Helenes Haus. Die frisch gebackenen Großeltern bringen Essen mit, unterstützen die Neu-Eltern.

Name. Wie die Kleine heißen soll? Daraus hat der Superstar bis zuletzt ein großes Geheimnis gemacht. Also wird spekuliert. Weibliche Vornamen in der Familie: Ihre Mutter heißt Maria und ihre große Schwester, der sie sehr nahesteht, Erika.