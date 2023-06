× Helene Fischer: Erstes Foto nach Horror-Unfall zeigt sie...

Wenige Tage nach dem Unfall bei ihrer Akrobatik-Show zeigte sich der Schlagerstar bei einem Konzert.

Bei ihrem Konzert in Hannover musste Helene Fischer abbrechen. Der Gig war der letzte für den Star, vor einer längeren Pause. Als Helene eine Nummer am Trapez zeigte, kam es zu einem Unfall - sie zog sich eine Schnittwunde zwischen den Augen zu.

Musste abbrechen wegen Unfall

Noch recht fröhlich erklärte die Sängerin auf der Bühne, sie müsse sich sauber machen. Doch im Backstage-Bereich wurde schnell klar: Die Wunde ist zu tief und darum konnte sie nicht mehr weitermachen. Helene wurde ins Krankenhaus gebracht, musste genäht werden. Nun ist erst einmal Ruhe für die nächste Zeit. Die Fans des Schlager-Stars fragen sich natürlich: Wie geht es Helene, ein paar Tage nach dem blutigen Unfall? Am Wochenende wurde sie gesichtet - bei einem Konzert! Es war allerdings nicht ihres, sondern eines von Beyoncé, m 24.6. in Frankfurt.

Helene Fischer meldete sich nach dem Unfall

Deutlich gezeichnet

Dort war sie zusammen mit ihrem Ehemann Thomas Seitel in der VIP-Lounge des Veranstalters zu Gast, schaute als Fan zu. Das Foto, das unter anderem der Bild-Zeitung vorliegt, zeigt Helene mit einem Pflaster zwischen den Augen, ohne Make up und mit einem melancholischen Blick. Neben ihr Thomas, der im Begriff ist, ihr den Arm um die Schultern zu legen. Die zwei machten sich einen schönen Abend, mit weißem Spritzer in entspannter Atmosphäre. Fischer soll ein großer Beyoncé-Fan sein. Besucher des Konzerts in den umliegenden Logen erklärten, dass man Helene die Verletzung noch deutlich ansieht.

Helene nach dem Unfall

Helene will in Köln wieder rocken

Helene Fischer freut sich indes schon auf 25. August, wenn ihre Tournee weitergeht: "Ich nutze jetzt die Pause, um mich zu erholen und wieder etwas aufzutanken, damit ich in Köln wieder mit euch allen rocken kann! Danke noch einmal für euer Mitgefühl, eure Genesungswünsche und euer Verständnis!"