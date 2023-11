Helene Fischer singt Lied im neuen Disney-Film "Wish"

Die Sängerin Helene Fischer (39) ist Teil der deutschen Version des neuen Disney-Films "Wish".

"Die gelernte Musicaldarstellerin ist bekennender Disney-Fan und singt mit "Weil der Wunsch es wert ist" aus "Wish" erneut den Abspannsong eines Films aus den Walt Disney Animation Studios", teilte die verantwortliche PR-Agentur am Freitag mit. Der Song sowie der gesamte Soundtrack des Films könnten ab dem 17. November auf allen bekannten Plattformen gestreamt werden.

Der Musical-Fantasyfilm kommt am 30. November in die Kinos. Er erzählt von der Jugendlichen Asha. Sie lebt in einem fantastischen Land, in dem ein magischer König Wünsche erfüllen kann - allerdings willkürlich entscheidet, welche er wahr werden lässt. Mithilfe eines magischen Sterns fordert Asha den König heraus. Helene Fischer hatte bereits beim Disney-Film "Vaiana" (2016) mitgewirkt und für die deutsche Version das Lied "Ich bin bereit" gesungen.