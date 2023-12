Insta-Streit um Katja Krasavice

Wegen eines sehr freizügigen Fotos wurde der OnlyFans-Star jetzt von einer Userin "gemaßregelt".

Als sie in Deutschland zur "Woman Of The Year" gewählt wurde, setzte Katja Karasavice in ihrer Rede ein Zeichen gegen Frauenhass. "Ich will, dass Frauenhass der Vergangenheit angehört und wir uns genau so verwirklichen können, wie wir uns das wünschen. Völlig egal, wie wir aussehen", sagt sie damals. Und genau dieses "verwirklichen" wurde für sie jetzt zum Boomerang.

Auf einem Foto, dass Katja mit Top und Leggings zeigt blitzt deutlich erkennbar ihr Intimpiercing durch. Zu viel für die Userin, die Outfit und Pose zu freizügig findet.

Katja Krasavice © Instagram ×

"Es gibt manche, die deine Outfits ein bisschen zu freizügig finden. Ich mein, versteh mich nicht falsch, sie sehen toll aus, aber es wäre lieb, wenn du zumindest eine beigefarbene kleine Leggings trägst bei T-Shirts", kommentierte sie. Krasavices Reaktion: Sie teilte den Kommentar und schrieb in ihrem Reel "Sie findet mein Outfit im neuen Reel zu freizügig" mit einem traurigen Smiley dazu. Da ließen sich ihre Fans nicht lange bitten, und sprangen dem Internet-Star zur Seite. "Lassen Sie sich auch vorschreiben, wie Sie rumzulaufen haben?“, so ein Follower. „Sie wird das tragen, was sie will. Machst du schließlich auch so“, heißt es weiter.

Eine Genugtuung für Katja, die in ihrer Jugend in Leipzig wegen ihrer Freizügigkeit jahrelang gemobbt wurde. Dennoch blieb sie ihrem Stil treu und ist heute Selfmade-Millionärin und Vorbild für viele junge Frauen.