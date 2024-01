Cora Schumacher bricht im Dschungelcamp in Tränen aus

Tränen, nächtliches Drama und Streit im Dschungelcamp: Die zweite Folge von "Ich bin ein Star – holt mich hier raus!" hatte es in sich.

Bereits an Tag 2 bricht es im australischen Dschungel aus den Stars heraus, besonders bei Cora Schumacher: Hoch emotional spricht sie über ihr Liebesleben – allerdings nicht über die kolportierte Affäre mit Comedian Oliver Pocher, sondern ihre gescheiterte Ehe mit Ex-Mann Ralf.

"Mein Name ist ein schweres Paket, was ich zu tragen habe", erzählt Cora. "War dein Mann deine größte Liebe?", fragt Sarah Cora. Ihr Ex sei ihre große Sandkastenliebe gewesen. "Ich habe ihn aus Liebe geheiratet. Bei ihm bin ich mir da nicht ganz so sicher…"

Ralf war nicht ehrlich zu Cora

Im Dschungeltelefon präzisiert sie: "Es gibt tausende verschiedene Gründe, warum man jemanden heiratet, obwohl man nicht die große Liebe gefunden hat. Ich war immer ehrlich zu ihm. Andersrum eher nein." Cora war mit ihrem Ex-Mann 14 Jahre verheiratet. "In dieser langen Zeit bin ich oft klein gemacht worden."

Es störe sie, dass ihr Ex-Mann ihr über die Medien Glückwünsche fürs Dschungelcamp sendete, sich aber seit April nicht mehr persönlich gemeldet hat. "Er thematisiert unseren Sohn und er lässt die BILD-Zeitung nach Südafrika fliegen. Warum?"

Dann spricht Cora auch über ihren Sohn: "Der Kontakt zu David war mal wieder da. Leider ist er wieder abgebrochen, als auch der Kontakt zu Ralf weg war." Mit Tränen in den Augen: "Ich möchte aber nicht jammern, ich habe ein schönes Leben, wir sind alle gesund." Sie ist sichtlich verletzt und kämpft mit den Tränen. "Ich kann über einige Dinge nicht reden… Mir ist es die Sache einfach nicht mehr wert. Mein Sohn ist mir alles wert, aber der Rest nicht. Es macht keinen Sinn, darüber in der Öffentlichkeit zu reden…"

Panik in der Nacht

In der Nacht bricht Panik bei den Stars aus. Zuerst fühlt sich Leyla von einem Frosch belästigt. "Wie kann man so hässlich sein?" Die Blase am Hals und der Körper, alles ist so ekelhaft, findet die 27-Jährige. Durch Leylas Tumult und Schreie wachen auch die anderen Camper immer wieder auf.

Später in der Nacht macht Tim eine Szene, weil er Angst vor einer Heuschrecke hat. Er kriegt sich nicht mehr ein und kreischt laut: "MIKE! MIKE! MIKE!" Der schlägt die Heuschrecke genau gegen Tim. Das hat er doch extra gemacht!

Ekel-Alarm bei Dschungelprüfung

Football-Fieber im australischen Dschungel! Zur allerersten und vierteiligen Football-Special-Dschungelprüfung "Quarterschreck" traten Kim Virginia und Twenty4Tim an.

Zum Opening muss Kim drei Footballs werfen, die Tim fangen muss. Die Schwierigkeiten dabei: Die Bälle sind in einer Python-Kiste festgeschraubt und Kims Gesicht steckt in einem Helm voller Kakerlaken. Tim muss eine Hose voller grüner Ameisen tragen. Während Kim zitternd ihre Lippen fest aufeinander presst, schreit und quietscht Tim in einer Tour. Trotzdem gibt es am Ende einen Stern.

Kroko-Penis, Kakerlaken und Maden

Als Snack zwischendurch wird beiden ein "Hot Croc", bestehend aus Krokodilpenis, Innereien-Soße, Stinketofu-Senf, Kakerlaken-Bun und Röst-Maden-Zwiebeln, gereicht. Kim kaut konzentriert, Tim würgt und bricht dann ab: "Das geht nicht! Ich kriege es nicht runter." Cool und mit vollem Mund kontert Kim: "Doch, das ist voll lecker!" Ein Stern für Kim.

Danach geht es zurück zur ersten Aufgabe, nur mit verteilten Rollen sowie grünen Ameisen im Helm und Kakerlaken rund um die Footballs. "Nicht schon wieder grüne Ameisen", so Tim verzweifelt. Tapfer versuchen beide, die drei Sterne zu bekommen. Doch es klappt so gar nichts.

Nach dem anstrengenden Spiel geht’s ab in die Kabine: Vier Sterne sind darin festgeknotet, die herausgefischt werden müssen. Von oben hagelt es Dschungelschleim, Fischabfälle, Federn und Co. "Meine Haare, das ist doch jetzt scheiße alles", so Tim entrüstet, als er voller Federn aus der Kabine tritt. Fünf Sterne haben Kim und Tim wirklich tapfer erkämpft!

