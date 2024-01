Dschungelcamp: Spricht Cora Schumacher hier von Sex mit Olli Pocher?

So war die erste Folge vom Dschungelcamp.

Fans sind aufgeregt: Die erste Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" ist zu Ende und es waren einige spannende Situationen dabei. Nach den üblichen Einzugsriten ins Dschungelcamp, bei denen sich die Kandidaten , im Gegensatz zu ihren Mitstreiterinnen besonders gut schlugen (Stichwort: Erstes Ekel-Essen), wurde es am Nachmittag intim.

Mit Spannung erwartete man Cora Schumachers Aussagen... Den seit kurzem geistert das Gerücht herum, sie und Olli Pocher haben eine Affäre. Und tatsächlich. Die Blondine nennt zwar keinen Namen, doch verrät sie Details.

Tim hatte One Night Stand

In kleiner Runde dreht es sich am Nachmittag um die schönste Nebensache der Welt. "Wann hattest du zum letzten Mal Sex", will Cora wissen. "Hier in Australien", haut Tim raus. "Und deswegen hatte ich auch so einen schönen Glow beim Einzug!" Cora: "Hast du dir so einen Ranger hier klar gemacht?" Tim: "Nein, so random einen Boy aus Australien!"

Bin bisschen verknallt

Da fängt Cora an zu überlegen: "Wann ich das letzte Mal Sex hatte… das war, bevor ich Corona hatte. Bei der Person habe ich mich mit Corona angesteckt! Der ist ein famous Boy und minimal jünger als ich." Die anderen wollen genau wissen, was da los ist und was da läuft: "Ihr stellt mich immer so dar als würde ich nur bumsen wollen. Nein, ich bin so ein bisschen verknallt halt! Oh Gott, wenn ihr wüsstet." Im Dschungeltelefon will sie aber auch keine Details verraten – außer: "Na gut, man kennt den halt!"

Beschreibung passt

Bekannt und mit 47 Jahren etwas jünger als sie selbst - diese Beschreibung würde perfekt zu Oliver Pocher passen!