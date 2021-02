Auf Instagram werden neue Details zum Tod von Model Kasia Lenhardt publik gemacht.

Model Kasia Lenhardt , Ex-Freundin von Jerome Boateng, wurde am 9. Februar tot aufgefunden.

Rosenkrieg vor Tod

In den Tagen vor ihrem Ableben kam es zu einem Schlagabtausch zwischen ihr und ihrem Ex in sozialen Medien und der Presse. Boateng sprach in einem Statement davon, dass er sich getrennt habe, sie widersprach entschieden, meinte, sie habe sich von ihm getrennt: "Aufgrund all deiner Lügen und dauernden Untreue."

Kasia Lenhardt: Sie soll in Boatengs Wohnung tot aufgefunden worden sein

Mehrere Instagram-Accounts, die sich ähnlich nennen und sich zum Ziel gesetzt haben, dass alle Umstände des Todes von Kasia Lenhardt aufgeklärt werden, meinen nun, dass die junge Frau in Jerome Boatengs Wohnung tot aufgefunden wurde. Sie soll dort gewesen sein, um einige persönliche Sachen abzuholen.

Ein Foto aus glücklichen Zeiten: Jerome Boateng und Kasia Lenhardt

Mord? Jetzt spricht der Gerichtsmediziner

Unterdessen hat sich der Gerichtsmediziner, der mit der Obduktion der Leiche Lenhardts betraut war, Dr Tsokos, in einem Clip zu Wort gemeldet. Er schließt ein Fremdverschulden rund um das Ableben des Models aus. Zuvor waren Stimmen laut geworden, die erste Ermittlungsergebnisse anzweifelten. Freunde und bekannte Lenhardt sprechen immer wieder von der Hetzjagd und extremem Mobbing in den Tagen vor ihrem Tod.

Hilfe bei Depressionen & Co.

Sollten Sie von Depressionen oder Selbstmordgedanken betroffen sein oder jemanden kennen, der Hilfe sucht, finden Sie diese unter anderem auf www.telefonseelsorge.at oder unter Telefonnummer 142.