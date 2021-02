Das 25-jährige Model Kasia Lenhardt wurde tot aufgefunden; Tage nach der Trennung von Jerome Boateng

Ex-GNTM Model Kasia Lenhardt, Ex von Jerome Boateng , ist tot. Das berichtet die Bild-Zeitung. Sie war erst 25 Jahre alt und hinterlässt einen Sohn. Einem breiten Publikum wurde sie durch ihre Teilnahme bei Germanys Next Topmodel bekannt; sie belegte in der siebten Staffel den vierten Platz.

Sie war erst 25: Todesdrama um Boateng-Ex Kasia

Die 25-jährige Frau und der Fußballstar hatten sich erst vor wenigen Tagen getrennt. Er behauptete mit ihr Schluss gemacht zu haben, sie schrieb auf Instagram von ganz anderen Gründen.

© Instagram

Rosenkrieg zwischen Boateng und Lenhardt

Kasia habe sich von Jerome getrennt: "Aufgrund all deiner Lügen und dauernden Untreue." Diese Worte postet sie zu seinem Statement und führt in einem weiteren Bild aus: "Ich werde mich wehren, denn so hintergangen und benutzt und belogen wurde ich noch nie." Sie bittet ihre Follower um Geduld, denn sie müsse sich erst einmal sammeln...

© Instagram

Ein Foto aus glücklichen Zeiten: Jerome Boateng und Kasia Lenhardt

Kein Hinweis auf Fremdverschulden

In den vergangenen Tage wurde die Beziehung der beiden heftig diskutiert. Es zeichnete sich eine Schlammschlacht ab. Laut Bericht der Bild soll es, wie die Polizei sagt, keinen Hinweis auf Fremdverschulden geben.

Hilfe bei Depressionen & Co.

Sollten Sie von Depressionen oder Selbstmordgedanken betroffen sein oder jemanden kennen, der Hilfe sucht, finden Sie diese unter anderem auf www.telefonseelsorge.at oder unter Telefonnummer 142.