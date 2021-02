Die Mutter der verstorbenen Kasia Lenhardt, Ex von Jerome Boateng, meldet sich auf Instagram zu Wort.

Am 9.2. wurde Model Kasia Lenhardt tot in ihrer Wohnung gefunden. Die 25-jährige Frau und Fußballstar Jerome Boateng hatten sich erst wenige Tage zuvor getrennt. Er behauptete mit ihr Schluss gemacht zu haben, sie schrieb auf Instagram von ganz anderen Gründen, nämlich diesen: "Aufgrund all deiner Lügen und dauernden Untreue."

Verstorbene Kasia Lenhardt: Jetzt spricht ihre Mutter

Es folgte eine mediale Schlammschlacht, die der 25-Jährigen so zugesetzt haben soll, dass sie keinen Ausweg mehr sah. Nun meldet sich Kasias Mutter Adrianna zu Wort. In einem Insta-Statement schreibt sie: "Es liegen die härtesten Tage hinter und und noch viele harte Tage vor uns." Dann bedankt sie sich herzlich für die Anteilnahme von Freunden und Bekannten. Schließlich ist in blauer Schrift ein Statement zu lesen: "Wir hoffen sehr, dass Kasia's Tod zu einem Umdenken führt. Dass Cybermobbing, vor allem von jungen Frauen, endlich aktiv bekämpft und geächtet wird. Wir können alle dazu beitragen."

Hilfe bei Depressionen & Co.

Sollten Sie von Depressionen oder Selbstmordgedanken betroffen sein oder jemanden kennen, der Hilfe sucht, finden Sie diese unter anderem auf www.telefonseelsorge.at oder unter Telefonnummer 142.