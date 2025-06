Katzenberger: Zweites "Ja-Wort" in Las Vegas

Es klingt nach einem echten Hollywood-Drehbuch – und doch ist es Realität: Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis wollen sich nach fast zehn Ehejahren erneut das Jawort geben. Bereits 2016 heiratete das Promi-Paar im großen Stil – inklusive Kutsche, Pferden und einer pompösen TV-Übertragung

Beim zweiten Mal soll alles ganz anders werden: Locker, amerikanisch, schrill – ganz nach Las-Vegas-Manier. In ihrer aktuellen Doku-Serie „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ plaudern die beiden offen über ihre Pläne. „Wir haben uns überlegt, nach zehn Jahren einfach unser Ehegelübde zu erneuern – und das, während wir ohnehin in Vegas sind“, verrät Schlagersänger Lucas. Daniela ergänzt: „Damals war es die perfekte Märchenhochzeit. Jetzt heiraten wir endlich mal so, wie wir wirklich sind.“

Daniela Katzenberger und ihr Ehemann Lucas Cordalis mit der gemeinsamen TochterSophia Cordalis. © getty ×

Statt Glitzerrobe und Smoking soll es diesmal ganz entspannt ablaufen: mit Burgern, Jeans, T-Shirts – und natürlich einem Elvis-Imitator, der das Paar traut. Doch ausgerechnet Danielas Ehrgeiz könnte das Vorhaben gefährden. Denn neben der geplanten Trauung steht für die Kult-Blondine noch ein weiteres Großereignis an: ein Bodybuilding-Wettbewerb in der Glitzermetropole. „Wenn der Wettkampf schiefgeht, ist meine Laune erst mal fünf Wochen im Keller“, gesteht sie. Die Teilnahme an dem sportlichen Event könnte zur Belastungsprobe für die Hochzeitsstimmung werden. Daniela nimmt den Wettbewerb sehr ernst: „Wenn ich da nicht gut abschneide, nehme ich das persönlich.“

© Instagram/danielakatzenberger ×

Ob das Paar trotz Muskelkater und möglichem Frust doch noch in Las Vegas vor den Altar tritt? Die Fans dürfen gespannt sein – denn bei Daniela und Lucas ist immer alles möglich.