Klum postet supersexy Bikini-Video

In einem neuen Instagram-Video zeigt sich das deutsche Model in einem String-Bikini am Strand.

Das deutsche Model und TV-Star Heidi Klum (49) rekelt sich in einem ihrer neuen Instagram-Postings in einem Liegestuhl unter Palmen an einem Strand auf der Karibik-Insel in St. Barth. Am Montag postete sie den kurzen Clip in dem sie in einem String-Bikini zu sehen ist auf ihrem Account. "Monday", schrieb sie kurz und bündig zu dem heißen Posting. Seither hat das Video mehr als 150.000 Likes bekommen.

Heidi Klum lässt derzeit besonders gern die Hüllen fallen, sehr zur Freude ihrer 9,7 Millionen Instagram-Follower.

Sie postete kürzlich etwa ein heißes Po-Foto aus der Sonne:

Und kürzlich grüßte Heidi splitterfasernackt aus dem Bett: