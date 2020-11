Leonie Lugner: "Cathy ist keine schlechte Mutter"

''Schlechte Mutter? Eher die beste'', schreibt sie in einem langen Posting.

Verteidigung. Weil Mama Cathy Lugner immer angefeindet wurde, riss Tochter Leonie nun der Gedulds­faden: „Schlechte Mutter? Eher die beste“, schreibt sie in einem langen Posting, in dem sie ihre Mama in den Himmel lobt. „Ich bitte euch, dass ihr aufhört so ­einen Bullshit zu schreiben. Meine Mutter ist der einzige Mensch in meinem Leben, der immer hinter mir stand. Und nein, ich habe kein Problem mit dem, was meine Mama macht. Ich bin unglaublich stolz auf sie“, fügt sie zu Schluss hinzu. Cathy selbst ist gerade in Quarantäne und wartet auf ihr ­Corona-Testergebnis.

Nathalie Martens