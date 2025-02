„Let’s Dance“-Daniel Hartwich: Neue Liebe nach Ehe-Aus

Der Moderator der RTL-Tanzshow ist frisch verliebt und zwar in sie.

Wie kürzlich bekannt wurde, ist Daniel Hartwich, langjähriger Moderator bei RTL („Let’s Dance“ sowie einige Staffeln vom „Dschungelcamp“) nicht mehr mit seiner Frau und der Mutter seiner drei Kinder zusammen. Er und Ehefrau Hannah Hölscher (oben im Bild zu sehen) hätten sich vergangenen Sommer in Freundschaft getrennt, nach 15 gemeinsamen Jahren, weiß die Bild.

Gemeinsame Elternschaft

Wie Hartwich der Bild bestätigte, nehmen beide ihre Elternrolle aber sehr ernst und: „kümmern uns gemeinsam um unsere Kinder.“ Damals sollen neue Partner, neue Lieben nicht in Sich gewesen sein.

© RTL / Stefan Gregorowius ×

DAS ist neue Liebe

Das hat sich nun geändert! Denn Daniel wurde in den letzten Tagen vermehrt mit einer Begleitung gesehen, der Kölner PR-Spezialistin Freya P. Sie machen aus ihrer frischen Liebe kein Geheimnis, sollen Händchen haltend und Küssend auf den Straßen Kölns gesichtet worden sein. Ganz locker im Wohlfühloutfit mit Sneakers und in Jeans, wie sie zusammen relaxed in einem Café zu Mittag aßen.

Offizielle Pärchen-Outings soll es aber sobald nicht geben. Hartwich ist dafür bekannt, sein Privatleben zu schützen und selten mit der Frau an seiner Seite auf Veranstaltungen aufzutauchen.