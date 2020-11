Liebes-Aus: Nathalie Volk und Frank Otto sind getrennt

Die 23-Jährige und der 63-Jährige haben sich getrennt. Das gab das Model bekannt und outet auch gleich ihre neue Liebe.

40 Jahre Altersunterschied. Die Beziehung zwischen der Ex-GNTM-Kandidatin Nathalie Volk (23) und ihrem Millionär, Medienunternehmer Frank Otto (63) sorgte seit Beginn an für Schlagzeilen. 2015 lernten sie sich kennen und lieben. Nur drei Jahre später folgte die Verlobung. Zuletzt wurde sogar von Kindern gesprochen, doch so weit sollte es nicht kommen. Wie Volk gegenüber der "Bild" bestätigt, haben sie und Frank Otto getrennt. Doch auf den einen Knaller folgt gleich der nächste: Sie hat schon einen Neuen!

Volk ist jetzt mit "Hells Angels"-Rocker Timur A. zusammen. Das Model ist bereits zu ihrem 19 Jahre älteren Freund in die Türkei gezogen. "Timur und ich sind ein festes Paar", sagt sie und schweigt über die Gründe für die Trennung von Otto. "Meine eigene Familie hat mich wegen des Geldes von Frank benutzt. Ich habe gelernt, dass Familie nicht bedeutet, blutsverwandt zu sein, sondern das es um Respekt und Loyalität geht. Geld ist nicht alles und ich werde in diesem und in nächstem Leben alles was ich habe für Timur aufgeben, weil er mir zeigt, was Liebe ist und ich mich beschützt bei ihm fühle. Ich habe eine neue Familie gefunden, die mich respektiert und loyal ist", so die 23-Jährige.

Trotz des Liebes-Aus seien Otto und Volk immer noch gute Freunde und bleiben geschäftlich miteinander verbunden. Er will sie auch weiterhin als Künstlerin fördern, sagt sie.