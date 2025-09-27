Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Lothar Matthäus und Theresa Sommer
© Getty

Kuschelnd auf Wiesn

Lothar Matthäus: Turtel-Show mit 38 Jahre jüngerer Freundin

27.09.25, 15:20
Teilen

Promi-Auflauf auf der Wiesn: Lothar Matthäus (64) zeigte sich im Käfer-Zelt mit seiner um 38 Jahre jüngeren Begleitung Theresa Sommer 

Tag 7 auf dem Oktoberfest brachte ein Legenden-Treff in die Münchner Festzelte. Während Arnold Schwarzenegger im Marstall feierte, trafen sich Fußball-Legenden im Käfer-Zelt. Hingucker des Abends: Lothar Matthäus - oder besser gesagt seine um 38 Jahre jüngere Begleitung.

Lothar Matthäus und Theresa Sommer

Lothar Matthäus und Theresa Sommer

© Getty

Der ehemalige Nationalspieler erschien mit derselben jungen Frau, die ihn bereits bei der Ballon d’Or-Gala im Pariser Théâtre du Châtelet begleitet hatte. Damals posierte das Duo gemeinsam auf dem Roten Teppich - jetzt legten sie eine wahre Liebes-Show hin. Eng beisammen hat sie ihre Hand auf seinem Knie und er strahlt.

Lothar Matthäus und Theresa Sommer

Lothar Matthäus und Theresa Sommer

© Getty

Wer ist Theresa Sommer?

Die Frau an Matthäus’ Seite heißt Theresa Sommer, ist 26 Jahre alt und lebt in München. Sie machte ihr Abitur am Ratsgymnasium in Osnabrück, studierte nach Stationen am Scarborough College in England am Kings College in London sowie an der Durham University Wirtschaft, Management und Psychologie. Nebenbei arbeitet sie als Model.

Der 64-Jährige war fünfmal verheiratet und hat vier Kinder. Zu seinem aktuellen Beziehungsstatus möchte sich Matthäus bislang nicht äußern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden