Lothar Matthäus: Turtel-Show mit 38 Jahre jüngerer Freundin

Promi-Auflauf auf der Wiesn: Lothar Matthäus (64) zeigte sich im Käfer-Zelt mit seiner um 38 Jahre jüngeren Begleitung Theresa Sommer

Tag 7 auf dem Oktoberfest brachte ein Legenden-Treff in die Münchner Festzelte. Während Arnold Schwarzenegger im Marstall feierte, trafen sich Fußball-Legenden im Käfer-Zelt. Hingucker des Abends: Lothar Matthäus - oder besser gesagt seine um 38 Jahre jüngere Begleitung.

Lothar Matthäus und Theresa Sommer © Getty

Der ehemalige Nationalspieler erschien mit derselben jungen Frau, die ihn bereits bei der Ballon d’Or-Gala im Pariser Théâtre du Châtelet begleitet hatte. Damals posierte das Duo gemeinsam auf dem Roten Teppich - jetzt legten sie eine wahre Liebes-Show hin. Eng beisammen hat sie ihre Hand auf seinem Knie und er strahlt.

Lothar Matthäus und Theresa Sommer © Getty

Wer ist Theresa Sommer?

Die Frau an Matthäus’ Seite heißt Theresa Sommer, ist 26 Jahre alt und lebt in München. Sie machte ihr Abitur am Ratsgymnasium in Osnabrück, studierte nach Stationen am Scarborough College in England am Kings College in London sowie an der Durham University Wirtschaft, Management und Psychologie. Nebenbei arbeitet sie als Model.

Der 64-Jährige war fünfmal verheiratet und hat vier Kinder. Zu seinem aktuellen Beziehungsstatus möchte sich Matthäus bislang nicht äußern.