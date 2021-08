Mats und Cathy Hummels: Liebes-Aus nach 14 Jahren

Nach 14 gemeinsamen Jahren lassen sich Mats und Cathy Hummels scheiden.

Sie galten als das absolute Traumpaar – nach 14 gemeinsamen Jahren wollen sich Mats und Cathy Hummels nun aber scheiden lassen. Das berichtet die BILD am Sonntag.

Gerüchte über eine Ehe-Krise hielten sich in den letzten Monaten hartnäckig, immer seltene zeigte sich das Paar zusammen in der Öffentlichkeit. Nun haben sich Mats und Cathy Hummels getrennt – ein Rosenkrieg soll aber vermieden werden. Beide haben weiterhin das Wohl ihres Sohnes Ludwig (3) an erster Stelle und wollen nun eine harmonische Lösung finden.

Fernbeziehung

Nachdem Mats Hummels 2019 von den Bayern zurück nach Dortmund wechselte, führten die beiden eine Fernbeziehung. Cathy blieb mit Sohn Ludwig in München, die Familie sah sich nur mehr selten. Die beiden lernten sich bereits 2007 in München kennen und waren seitdem ein Paar. Im Juni 2015 heirateten Mats und Cathy, 2018 kam dann das gemeinsame Kind zur Welt.