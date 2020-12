Schlagerstar Michael Wendler macht seiner Frau Laura teure Geschenke um viele tausend Euro!

Schlagerstar Michael Wendler hat seine Ehefrau Laura mit einem selbstgemachten Adventkalender überrascht. Doch statt Schoki, Cremen und Co hat sich Micha viel ausgefallenere und vor allem teurere Füllungen einfallen lassen.

Wendler: Luxusgeschenke trotz Schulden

Zum Nikolo gab es für Laura Effy-Diamantohrringe im Wert von rund 2.300 Euro. Am 4.12. fand sie ein Täschchen von Louis Vuitton (etwa 1.200 Euro) im Kalender und am Tag darauf Glitzerhighheels von Philipp Plein (um die 1.000). Fans fragen sich aufgeregt, ob man diese Geschenke in den verbleibenden Tagen noch toppen kann...

© Instagram

Luxus, soweit das Insta-Kästchen reicht, doch der Wendler hat ja Schulden? Wie genau das möglich ist, ob er vielleicht gar nicht bezahlen muss für die Geschenke, ist nicht geklärt. Jedenfalls soll sich seine Steuerschuld auf rund 1,25 Millionen Euro belaufen und seiner Schwester Bettina um die 300.000 Euro schulden.

Zeigen sich trotz allem Wirbel sehr verliebt: Laura und ihr Micha