Nach 30 Jahren: Popstar Blümchen macht Schluss!

Blümchen macht Schluss! Nach drei Jahrzehnten voller Ohrwürmer, Party-Hits und legendärer Bühnenauftritte verabschiedet sich Jasmin Wagner von ihren Fans – mit einer letzten großen Tour und einem emotionalen Finale.

Seit ihrem Durchbruch in den 90ern mit Songs wie „Herz an Herz“ und „Boomerang“ gehört Blümchen zu den bekanntesten Pop-Phänomenen Deutschlands. Millionen verkaufte Platten, ausverkaufte Shows und eine treue Fangemeinde begleiten sie bis heute. Doch nun ist es Zeit für den Abschied. Gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung erklärt die Sängerin exklusiv: „30 Jahre voller Musik, Erinnerungen und unvergesslicher Momente – jetzt ist es Zeit, den Boomerang ein letztes Mal fliegen zu lassen.“

© Getty /PB Archive

Mit ganz viel Liebe, Bass und Nostalgie will Jasmin Wagner ihre Ära als Blümchen gebührend beenden. „Meine Reise begann in den 90ern, hat Generationen begleitet – und endet nun mit einer letzten großen Show voller Emotionen und Dankbarkeit.“ Bevor sie endgültig Lebewohl sagt, geht Blümchen noch einmal auf große „30th Anniversary“-Tour. Von Mai bis November wird sie in mehreren Städten in Deutschland sowie in der Schweiz auftreten – eine letzte Chance für Fans, die Eurodance-Ikone live zu erleben. Den krönenden Abschluss bildet eine geheime Abschiedsshow im November. Wo genau das große Finale stattfindet, will die Musikerin erst später verraten.

"Blümchen" Jasmin Wagner © Instagram ×

Für Jasmin Wagner ist es ein Abschied mit einem Lächeln. Die Musik hat sie durch ihr ganzes Leben begleitet – und dafür zeigt sie sich zutiefst dankbar: „Diese Reise war schöner, als ich es mir je hätte träumen können. Jetzt sage ich Danke für 30 unglaubliche Jahre!“ Fans dürfen sich also auf einen letzten Tanz freuen – bevor sich der Vorhang für Blümchen endgültig schließt.