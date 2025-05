Nach Carmen Geiss legt sich jetzt auch Tochter Davina (21) unters Messer

Die Sucht nach Schönheits-Ops scheint bei den Geissens in der Familie zu liegen. ACHTUNG! Die Bilder sind nichts für schwache Nerven.

Davina Geiss, Tochter der TV-Millionäre Carmen und Robert Geiss, hat sich mit 21 Jahren ihren lang gehegten Wunsch erfüllt – eine Nasen-OP. Begleitet von Mama Carmen und Schwester Shania reiste sie dafür ins deutsche Lörrach zur Klinik von Schönheitschirurg Dr. Andreas Dorow, der auch Carmen erst im Herbst ein Facelifting verpasste.

Vollnarkose

Die Entscheidung für den Eingriff sei gut überlegt gewesen, betont Davina in der RTLZWEI-Dokusoap „Davina & Shania – We love Monaco“. Nicht nur aus ästhetischen Gründen: Eine schiefe Nasenscheidewand erschwerte ihr das Atmen. Dennoch plagten sie vor dem Eingriff Ängste – besonders vor der ersten Vollnarkose. Carmen, selbst erfahren in Sachen Beauty-OPs, wich ihr nicht von der Seite.

Unterstützung durch Mama

Vater Robert wurde zunächst nicht eingeweiht – zu groß die Sorge vor Diskussionen, wie Carmen offen zugibt. „Ich finde Davina wunderschön. Aber sie hatte diesen Wunsch schon lange, also habe ich sie unterstützt.“





Sichtbarer Unterschied

Die Operation verlief komplikationsfrei, das Ergebnis zeigt Davina bereits stolz auf Instagram: Ihre Nase ist nun schmaler, die Nasenspitze feiner – und die Atmung fällt ihr deutlich leichter.