Nach OP-Hoffnung: Heinz Hoenig muss wieder warten

Er hatte den Plan für die OP, die ihm das Leben retten soll, schon in der Tasche. Jetzt muss Heinz Hoenig (72) erstmal warten. Das ist der Grund.

Er kämpft um sein Leben, Heinz Hoenig (72), und hatte seinen OP-Plan schon. Jetzt muss Heinz Hoenig wieder warten.

Bakterielle Entzündung

Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtete, werden Hoenigs Ops erst einmal verschoben. Der Grund: Hoenig hat deine bakterielle Entzündung in seinem Körper. sie hat den Stent am Herz beschädigt und ist höchstwahrscheinlich auch für die zerstörte Aorta und das Loch in der Speiseröhre verantwortlich ist. Hoenig kann erst operiert werden, wenn die Entzündung besser wird.

OP-Plan

Zwei lebensrettende OPs stehen an: An der Speiseröhre und er braucht eine neue Aorta. Hoenigs Frau klärt gegenüber "RTL" auf: "Es wird zunächst die Operation an der Speiseröhre stattfinden." Danach kommt dann die Aorta dran. Wann die OPs stattfinden, steht noch nicht fest.

Spendenaktion

Heinz Hoenig hat in kurzer Zeit einiges mit machen müssen. Der 72 Jahre alte Schauspieler ("Der große Bellheim") musste nach einem akuten Problem mit seiner Aorta ins künstliche Koma versetzt werden. Für Hoenig wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Hoenig ist nicht krankenversichert, derzeit läuft eine Spendenaktion für ihn. Laut Patientenverfügung hätte auch seine Frau entscheiden können, doch wollte sie es ihm selber überlassen.