Nach Video-Gruß: Cathy Hummels wehrt sich gegen Bodyshaming

Die neuesten Bikini-Fotos von Cathy Hummels ernten zum Teil fiese Kommentare zur ihrer Figur.

„Die wird ja immer dünner, sie soll mal zum Arzt gehen und sich untersuchen lassen“, war eine dieser Bemerkungen. Die Influencerin ließ sich nicht runterkriegen und antwortete mit einem weiteren Video auf die Kritik.

#stopbodyshaming

Auf ihrem Account schrieb sie: "Bodyshaming sollte heutzutage eigentlich kein Thema mehr sein, aber das ist es leider. Zu dick, zu dünn, zu sportlich. Egal, was andere über euch sagen, begegnet diesen Menschen einfach mit Liebe. Du musst mit dir glücklich sein und dich lieben, das ist das Wichtigste."

Sie beendete das Posting mit dem Hashtag #stopbodyshaming. Für das Video erhielt Cathy viel Unterstützung von ihren Followern. Ein Nutzer antwortete: "Bodyshaming? Why? Fühle dich frei, genieße dein Leben, nimm dir, was du möchtest und völlig wurscht, was andere sagen." Eine weitere Userin meinte: "Wahre Worte. Bleib, wie du bist."