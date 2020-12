'Topmodel'-Beauty Nathalie Volk liebt nach Millionär nun einen straftätigen Rocker.

Es ist das deutsche Society-Thema der Stunde: GNTM und Ex-Dschungelcamperin Nathalie Volk hat einen neuen Lebensgefährten.

Nathalie Volk: So tickt ihr Neuer

"Timur und ich sind ein festes Paar!“ sagt die braunhaarige Beauty. Nach fünf Jahren Liebe trennte sie sich nun vom Millionär und Medienunternehmer Frank Otto (62) für Skandal-Rocker Timur A. (42). Er ist Mitglied der berüchtigten Motorrad-Gang „Hells Angels“ und wurde 2010 wegen Totschlags zu elf Jahren Haft verurteilt. Timur tötete in Duisburg den Rocker „Eschli“ von den verfeindeten Biker-Gang „Bandidos“. 2019 wurde er deshalb in die Türkei abgeschoben.

Nathalie Volk: So gefährlich ist Liebe zu Totschläger-Rocker

Deutsche Medien wie die "Bild"-Zeitung spekulieren nun darüber, wie gefährlich die Liebe zu Timur A. für das 23-jährige Model werden könnte. Nathalie sie schon zu Timur in die Türkei gezogen, heißt es. Die Bild zitiert einen Rocker-Insider, der schildert, wie es in der Szene zugeht: "Die 'Hells Angels' sind in der Türkei sehr gut aufgestellt, auch weil das Land als eine Art Auffangbecken für ausgewiesene oder geflüchtete Straftäter ist." Es sollen von dort aus viele Drogengeschäfte koordiniert werden.

Model ausgeliefert in fremder Umgebung?

Also hängt Nathalie bald nur noch mit zwielichtigen Gestalte herum? Das scheint genau die Angst zu sein. Zudem hat Volk keine Familie in der Türkei, kein Netzwerk aus Freunden. Was, wenn die Beziehung mal nicht so gut läuft? Während Corona kann sie dann auch nicht mal schnell in einen Flieger nach Deutschland steigen...