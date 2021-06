Heidi Klums Tochter Leni zeigt sich auf Instagram so, wie Gott sie schuf.

Wie die Mama so die Tochter! Erst unlängst ließ Unternehmerin und Modelmama Heidi Klum ihre Fans daran teilhaben, wie sie ihren Luxus-Urlaub verbringt - nämlich gerne leicht bekleidet!

Urlaub im Paradies

Heidi schmachtete ihren Ehemann Tom an, räkelte sich vor der Kamera in paradiesischer Umgebung. Etwas weniger lasziv wie die Mama aber genauso nackt zeigt sich nun Leni . Sie hat auf Instagram eine Bild veröffentlicht, dass sie oben ohne zeigt - mit dem Rücken zur Kamera. Nur ein Badetuch bedeckt ihren Po, barfüßig schlendert die 17-Jährige in sattem Grün umher. Sie schreibt dazu: "out & about" - also dass sie unterwegs ist.

Oben ohne: Leni Klum zieht blank

Von Mama Heidi hat Leni nicht nur die Haarpracht geerbt sondern anscheinend auch das Gespür für medienwirksame Beiträge. Denn so ein bisschen "sex sells" ist eine hervorragende Strategie um im Gespräch zu bleiben...