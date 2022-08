Ochsenknecht hat ihre Austro-Liebe geheiratet

Am Donnerstag Junggesellenabschied, am Freitag die Traumhochzeit.

Freude. Gleich am Tag nach ihrer wilden Bachelorette-Party war Cheyenne Ochsenknecht wieder topfit für ihren großen Tag. Im Beisein ihrer Familie trat die 22-Jährige mit ihrem steirischen Freund Nino Sifkovits in Graz vor den Traualter. Sie im klassischen Brautkleid, er in zünftiger Lederhose. Wer sich eine Promi-Hochzeit mit Prunk und Pomp erwartet hatte, wurde dabei aber enttäuscht.

Urig. Cheyenne und Nino feierten mit Freunden und Familie im gemütlichen Wirtshaus und Gastgarten. Cheyennes Vater Uwe Ochsenknecht, Mama Natascha und auch Bruder Jimi Blue waren mit von der Partie. Letzterer sang mit seiner Schwester seinen alten Hit Hey Jimi. Nur Mavie, die kleine Tochter des Brautpaares, war auf keinem der Fotos zu sehen.