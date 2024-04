Raab-Comeback: Halmich-Management bestätigt TV-Kampf

Stefan Raab wird tatsächlich noch einmal gegen Regina Halmich in den Boxring steigen

Zwei Videos sorgten auf Instagram für große Verwirrung und schürten die Hoffnung auf ein Comeback der großen TV-Legende Stefan Raab. Eine Ankündigung gab es dann auch noch. Elton sprach an, dass Raab noch eine Rechnung mit Regina Halmich offen habe. Die Boxerin besiegte Raab bereits mehrmals im Ring. Er fragte, ob sie am 14. September Zeit habe.

Management: "Es wird diesen Kampf geben"

Auf Instagram schrieb Halmich: „Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich hab am 14.9. noch nichts besseres vor. We have a fight! Challenge accepted.“ Kurz darauf soll sich auch das Management der Sportlerin zu Wort gemeldet haben: „Es wird diesen Kampf geben", bestätigt ein Sprecher gegenüber "Bild". Ob sich das "tv total"- Urgestein das auch gut überlegt hat? Beim ersten Aufeinandertreffen brach Halmich ihm sogar die Nase. An Zuschauern wird es jedenfalls nicht mangeln.