Ralph Siegel: Medizinisches Wunder - Medikament heilt seinen Krebs

Bereits zum 4. Mal ist der deutsche Produzent krebsfrei.

Der deutsche Produzent Ralph Siegel (Hits wie "Ein bisschen Frieden") hat jetzt vor Weihnachten ein Wunder am eigenen Körper erlebt.

"Danke Gott und Ärzten"

Siegel, der seit einigen Jahren immer wieder an Krebs erkrankte - insgesamt vier Mal - soll diesen jetzt wieder überwunden haben! Zur Bild sagte er: "Ich bin krebsfrei. Auch die Metastasen sind weg. Meine Ärzte sagen, es sei wie ein Wunder." Und weiter: „Es freut mich wahnsinnig. Ich danke dem lieben Gott und meinen Ärzten, dass ich jetzt noch ein paar schöne Sachen in meinem Leben machen kann.“

Erst vor wenigen Wochen hatte sich der Gesundheitszustand von Siegel verschlechtert. Es wurde einmal mehr Prostatakrebs bei ihm festgestellt und Metastasen. Die seien so aggressiv gewesen, dass sie ihm starke Schmerzen bereitet hätten und sogar zum Bruch des fünften Brustwirbels führten. Doch die sind alle weg!

DAS ist die Wunder-Therapie

Welche Therapie er bekommen hat? Eine mit Hormonen, wie in der Bild berichtet wird: „Herr Siegel erhält in Absprache mit den Urologen eine kombinierte Hormon-Entzugstherapie, um die wachstumsfördernde Wirkung des Testosterons auf die Tumorzellen zu verhindern. Dabei erhält er alle 3 Monate eine Spritze Trenantone und täglich Tabletten mit dem Wirkstoff Darolutamid“, so Ralph Siegels Internist Prof. Dr. Michael Weis (Krankenhaus Neuwittelsbach) mit dessen Erlaubnis zu BILD.

Siegel freut sich und nimmt sich vor: "Jetzt kann ich noch schöne Lieder schreiben."