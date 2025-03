Riccardo Simonetti: Shitstorm wegen "Sesamstraße"-Gastauftritt

Der beliebte Entertainer und Autor Riccardo Simonetti (32) steht derzeit im Zentrum einer Welle von Hasskommentaren. Der Grund: Sein bevorstehender Gastauftritt in der legendären Kindersendung Sesamstraße.

Während die Dreharbeiten bereits seit März laufen, wird Simonetti in den sozialen Medien massiv angefeindet – vor allem von rechten Gruppen, die seinen Auftritt kritisieren und unbegründete Ängste schüren. Seit der offiziellen Bekanntgabe am 25. März wird Simonetti in sozialen Netzwerken mit Beleidigungen und homophoben Kommentaren überhäuft. Kritiker behaupten fälschlicherweise, dass sein Auftritt in der Sesamstraße eine „Gehirnwäsche“ für Kinder sei. Besonders perfide: Viele Angriffe richten sich nicht nur gegen seine Person, sondern auch gegen seine Homosexualität.

Simonetti, der seit Dezember 2024 mit seinem Partner verheiratet ist, reagierte frustriert auf die Negativ-Schlagzeilen. In einem Instagram-Post äußerte er sich deutlich zu der Hasswelle: „Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn Deutschland erstmal abwartet, bis die Folge erscheint, bevor sie einen Skandal draus machen.“

Am 31. März zeigte sich Simonetti erneut betroffen von der massiven Hetze. In seiner Instagram-Story teilte er offen mit, wie sehr ihn die Angriffe belasten: „Diese ganzen hetzenden Sesamstraßen-Nachrichten und -Kommentare haben die letzten Tage zu einer echten Mental-Health-Herausforderung gemacht. Auch wenn ich natürlich weiß, dass es wichtig und richtig ist – it’s not easy!“ Um sich vor den negativen Kommentaren zu schützen, hat Simonetti in den vergangenen Tagen seinen Social-Media-Konsum stark reduziert. Aktuell hält er sich in Los Angeles auf und versucht, den Shitstorm aus der Ferne zu verarbeiten.

NDR zieht Konsequenzen: Kommentarspalte geschlossen

Die Hasswelle machte auch vor den offiziellen Kanälen der Sesamstraße nicht halt. Unter einem Facebook-Post des NDR, der Simonettis Gastauftritt ankündigte, eskalierten die Kommentare so sehr, dass das Social-Media-Team eingreifen musste. „Da homophobe und beleidigende Äußerungen gegen Riccardo Simonetti zugenommen haben, haben wir die Kommentarspalte geschlossen“, hieß es in einer offiziellen Stellungnahme. Gleichzeitig betonte der NDR, dass solche Kommentare konsequent gelöscht würden.

Während rechte Gruppen Stimmung gegen den Moderator machen, erhält Simonetti auch viel Zuspruch. Zahlreiche Fans und Prominente stärken ihm den Rücken und loben seine Offenheit und seinen Mut. Für viele bleibt unverständlich, warum ein Auftritt in einer Kindersendung derart polarisieren kann.

Trotz des Shitstorms lässt sich Riccardo Simonetti nicht unterkriegen. Mit seinem Engagement für Diversität und Toleranz bleibt er eine wichtige Stimme in der deutschen Unterhaltungsbranche – auch wenn der Gegenwind aktuell besonders heftig ist.