Olaf Malolepski
Popularitätsschub

Schlager-Legende: "Sechsjährige fragen nach Selfies"

14.08.25, 10:25
Das Schlager-Urgestein (79) hat plötzlich auch junge Fans.

Olaf Malolepski, bekannt als Olaf der Flipper, zählt seit Jahrzehnten zu den festen Größen der deutschen Schlagerszene. Nun berichtet der 79-Jährige von einer Begegnung, die selbst ihn überrascht hat.

„Beim Bäcker fragen mich Sechsjährige nach Autogrammen und Selfies!“, erzählte Malolepski entgeistert im Gespräch mit „Die Aktuelle“. Für den Sänger, der über Jahrzehnte vor allem ein erwachsenes Publikum begeisterte, ist die wachsende Fangemeinde unter Kindern ein bemerkenswertes Phänomen. „Musik verbindet. Neulich war ich auf einem Festival. Da kamen Fans von 18 bis 100“, so der Musiker.

Seinen jüngsten Popularitätsschub verdankt Olaf der Flipper nicht zuletzt einem viralen Hit. Das 2009 veröffentlichte Lied „Wir sagen Danke schön“ aus seiner Zeit mit den Flippers erlebte 2022 eine Renaissance in sozialen Medien. Der Song wurde auf großen Festivals wie Parookaville und Rock im Park gespielt – ein für Schlager eher ungewöhnliches Umfeld. Damit erreichte Malolepski plötzlich auch ein sehr junges Publikum.

Trotz seiner langen Karriere zeigt sich der Sänger von der anhaltenden und generationenübergreifenden Resonanz beeindruckt. Die Begegnung mit den jungen Fans beim Bäcker steht für ihn sinnbildlich dafür, dass seine Musik auch weit außerhalb der traditionellen Schlager-Community ankommt.

Ob auf großen Bühnen oder im Alltag – Olaf Malolepski gelingt es, Menschen unterschiedlichster Altersgruppen anzusprechen. Dass inzwischen auch Grundschulkinder um Selfies bitten, ist für den Schlagerstar ein unerwartetes, aber willkommenes Kapitel seiner Karriere.

