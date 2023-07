Schlager-Liebespaar? Egli spricht über Beziehung zu Silbereisen

Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche in der Schlagerszene: Sind Beatrice Egli und Florian Silbereisen mehr als nur Freunde?

Nicht erst seit ihrem gemeinsamen Auftritt beim "Schlagerbooom Open Air" Anfang Juli in Kitzbühel wird um Beatrice Egli und Florian Silbereisen wild spekuliert, ob die beiden Schlagerstars etwas am laufen haben. Das Duo spielte zuletzt auch immer wieder ganz bewusst mit den Gerüchten.

So meinte Silbereisen etwa mit Augenzwinkern: "Die Presse hat es ja bereits von den Dächern gepfiffen: Wir haben ein sehr musikalisches Baby bekommen", sagte der 41-Jährige – und meinte damit freilich das gemeinsame Duett mit Egli. Auch die Schweizerin sagte erst vor wenigen Tagen im ÖSTERREICH-Interview: "Die vielen Spekulationen, die es mit Florian gibt, haben wir in einen Song zusammengeschrieben. Vielleicht sind wir schon ein paar Mal zu weit gegangen. Aber wie der Song auch sagt 'Das wissen nur wir'. Das ist natürlich die Antwort auf all die Klatschpresse."

"Unsere Blicke sagen uns alles"

Nun wurde die Sängerin auch im SWR4-Promitalk-Podcast auf ihre vermeintliche Silbereisen-Liebschaft angesprochen. "Wir gucken uns an und unsere Blicke sagen uns alles", meinte sie lachend im Hinblick auf Duette mit dem gemeinsamen Song "Das wissen nur wir". Die beiden hätten sich mit dem Lied einfach einen Spaß aus den vielen Schlagzeilen gemacht. Egli: "Dann schreibt ihr mal schön und wir nehmen das Geschriebene und machen es zum Song".

"Das Leben hat die Geschichten geschrieben"

Dann plauderte Egli aber doch noch genauer aus dem Nähkästchen: "Florian und ich haben natürlich durch die Pandemie sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ich war immer an seiner Seite als Co-Moderatorin." Nach zahlreichen gemeinsamen Sendungen und Coversongs "war es wirklich an der Zeit, dass wir einen eigenen Song machen."

Mehrdeutiger Nachsatz: "Das Leben hat die Geschichten geschrieben."