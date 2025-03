Schock für Bruce Darnell: Tiefe Schnittwunde bei Küchen-Unfall

Schreckmoment in der beliebten SAT.1-Show „Das große Promibacken“: Modelcoach Bruce Darnell (66) erlitt eine schwere Schnittverletzung, als er mit dem Finger in einen laufenden Pürierstab geriet. Der TV-Star musste sofort ins Krankenhaus gebracht werden.

In der vierten Folge der Show "Das große Promibacken" stand eine besondere Herausforderung an: Die prominenten Teilnehmer sollten eine Ombré-Torte mit elegantem Farbverlauf kreieren. Ella Endlich, Senna Gammour, Vincent Gross, Pierre Littbarski und Amira Aly waren hochkonzentriert bei der Arbeit – ebenso wie Bruce Darnell. Doch dann passierte es: Ein lauter Schrei, dann Blut! Bruce Darnell hatte sich im Eifer des Gefechts mit dem Zeigefinger in den Pürierstab verirrt. Sofort eilte ein Sanitäter herbei. „Es ist alles offen, ist es schlimm?“, fragte der sichtlich geschockte TV-Star.

Mitstreiter Vincent Gross verglich die Szene mit einem „Horrorfilm“, während Senna Gammour erklärte: „Ich kann kein Blut sehen, ich fall gleich um!“ Aus Rücksicht auf die Zuschauer wurde die blutende Wunde in der Ausstrahlung verpixelt. Darnell musste sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Die Diagnose: Eine tiefe Schnittwunde, die mit 13 Stichen genäht werden musste. Trotz des Unfalls kehrte er später ans Set zurück – allerdings ohne fertige Torte.

© getty ×

Die Jury um Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs musste daraufhin eine schwierige Entscheidung treffen. „Bruce, es ist schön, dass du wieder da bist“, erklärte die Jury. „Aber ohne deine Torte gibt es keinen fairen Vergleich.“ Die Lösung: Alle Promis durften eine Runde weiterziehen! Damit bleibt Bruce Darnell im Rennen – trotz schmerzhafter Verletzung.