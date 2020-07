Schumi-Ex Cora sucht im TV ihre große Liebe

Nachdem ein Liebes-Comeback mit Ex-Mann Ralf Schumacher erst kürzlich endgültig gescheitert ist, ergreift Cora Schumacher nun drastischere Maßnahmen, um endlich wieder die Liebe zu finden. Und das will die 43-jährige Blondine ganz öffentlich in ihrer eigenen TV-Show machen. In "Coras House of Love" begibt sie sich ab 21. August in Sat.1 auf die Suche nach ihrem Traummann. „Ich meine es wirklich ernst und bin auf der Suche nach dem Mann fürs Leben“, hofft Cora nun endlich auf ihr neues Liebes-Glück.