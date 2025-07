Show-Aus für Joko und Klaas - SO geht es für die beiden weiter

"Das Duell um die Welt" wird mit Ende des Jahres aus dem Programm genommen. Dennoch haben Fans Grund zur Freude.

Nach mehr als einem Jahrzehnt heißt es bald Abschied nehmen: Im Herbst 2025 wird „Das Duell um die Welt“ eingestellt. Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) werden jedoch noch drei finale Folgen der beliebten ProSieben-Show bestreiten, wie der Sender ProSiebenSat.1 im Rahmen seiner Programmpräsentation bestätigte.

Doch auch wenn eine Ära endet, müssen sich Fans des Duos keine Sorgen machen: Joko und Klaas bleiben dem Sender mit weiteren Projekten erhalten.

Neue Staffeln für Joko und Klaas-Shows geplant

So geht „Joko und Klaas gegen ProSieben“ weiter. Die Show, in der die beiden in abwechslungsreichen Herausforderungen gegen ihren eigenen Sender antreten, soll nach dem Finale der achten Staffel im Mai eine weitere Staffel mit sechs brandneuen Episoden erhalten. Gedreht wird vom 5. bis 16. September 2025 in den Bavaria Studios bei München.

Auch „Das Duell um die Geld“ bleibt im Programm. Die Quizshow, moderiert von Oliver Kalkofe (59), geht im Oktober 2025 in die vierte Runde. Hier treten Joko und Klaas gemeinsam mit prominenten Gästen in einem unterhaltsamen Quizpoker gegeneinander an.

Ein weiteres Format, „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“, das im Frühjahr 2025 mit starken Quoten überzeugte, wird ebenfalls fortgesetzt. ProSieben plant die zweite Staffel ab dem 20. September 2025 an wechselnden Drehorten in Deutschland.

Solo-Projekte der Entertainer laufen ebenfalls weiter

Auch solo stehen Joko und Klaas weiterhin vor der Kamera: Joko Winterscheidts Erfolgsshow „Wer stiehlt mir die Show?“ geht im Herbst 2025 bereits in die zehnte Staffel. Diesmal wollen unter anderem Schauspielerin Karoline Herfurth sowie die Entertainer Olli Dittrich und Olli Schulz dem Moderator in mehreren Quizrunden die Moderation entreißen.

Klaas Heufer-Umlauf meldet sich nach dem Ende seiner Talkshow „Late Night Berlin“ mit einem neuen Format zurück: „Experte für alles“. Die zweite Staffel der Sendung startet am 16. September 2025 um 21:25 Uhr auf ProSieben.

Trotz des baldigen Endes von „Das Duell um die Welt“ bleibt das kultige Duo somit fester Bestandteil des ProSieben-Programms – mit reichlich neuen Shows im Gepäck.