Kult-Comedian Dave Chappelle: Zusatz-Show in Wien am 23. Juli

Dave Chappelle ist mehr als ein Comedian – er ist eine Legende. Ein Ausnahmetalent, das seit Jahrzehnten Maßstäbe setzt, Grenzen verschiebt und mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Scharfsinn, Witz und Haltung Generationen geprägt hat und jetzt eine zweite Show in Wien einschiebt

Nachdem die Show am 22. Juli 2025 im Wiener Gasoemter in Kürze ausverkauft war, gibt Dave Chappelle aufgrund der großen Nachfrage in Wien eine Zusatzshow am 23. Juli 2025. Tickets dafür sind ab 11.07.2025, 10:00 Uhr erhältlich!

Dave Chappelle © Getty

Seine „Chappelle’s Show“ schrieb Fernsehgeschichte und wurde zur meistverkauften TV-DVD aller Zeiten. Seine Netflix-Specials sind Kult und seine Gastauftritte bei „Saturday Night Live“ legendär – darunter der längste Monolog in 50 Jahren SNL-Geschichte. Mit sechs Grammy Awards, fünf Emmys, dem renommierten Mark Twain Prize und zuletzt dem NAACP President’s Award 2025 ist Chappelle nicht nur Kritikerliebling, sondern einer der erfolgreichsten Comedians aller Zeit. Ein Stand-up-Superstar! Über 3,3 Millionen Follower auf Instagram, ausverkaufte Touren weltweit – Dave Chappelle ist mehr als ein Künstler. Er ist ein Naturereignis.

Dave Chappelle © Getty

Ein Abend, der so intensiv und direkt ist, bleibt handyfrei. Keine Kameras, keine Bildschirme, keine Ablenkung. Nur du, das Publikum und ein Meister seines Fachs in Höchstform - für ein ungestörtes Erlebnis für alle.