So reich war Rapper Xatar wirklich

Das Vermögen des verstorbenen Rappers Xatar wird unterschiedlich geschätzt. Nach seinen spektakulären Raubüberfällen, einer Interpol-Fahndung und der seiner verschwundenen Beute, stellen sich nun Rap-Fans die Frage: Wie reich war er?

Das Vermögen des Skandal-Rappers wird auf 10 Millionen Euro geschätzt. Ob darin der Wert der Beute seiner früheren Raubüberfälle und Drogengeschäfte inkludiert ist, ist noch ungeklärt.

Fakt ist, der Rapper protzte in seiner Musik stets von seinem Reichtum, den er sich teilweise auf illegalem Wege "erkämpft" hat. Der 43-Jährige Iraner wurde heut tot in seiner Wohnung in Berlin aufgfeunden.

120 Kilo Gold-Beute

Er erbeutete unter anderem einmal 120 Kilo Zahngold und Schmuck im Wert von 1,8 Millionen Euro. Das Raubgut tauchte bis heute nicht auf!

Xatar wurde sogar von Interpol gesucht, floh über Moskau in den Irak, wo er durch den irakischen Geheimdienst aufgespürt und festgenommen wurde. In seiner Autobiografie schildert er, dass er sagte: „Alter, ich weiß nicht, wo das Gold ist. Ich habe es nicht mehr.“

Musik-Charts, Shisha Bars und Schmuck-Unternehmen

1,5 Millionen Euro soll er allein 2024 verdient haben. Das Geld stammt aus Plattenverkäufen und von seinem eigenen Label "Alles oder Nix Records", bei dem Künstler wie Schwesta Ewa oder SSIO unter Vertrag sind. Mit seinem eigenen Album "Baba aller Babas" schaffte Xatar es 2015 auf Platz eins der deutschen Charts.

Darüber hinaus hat Giware Hajabi eine eigene Shisha-Bar, ein Schmuck- und Modeunternehmen, eine Shisha-Tabak-Marke, über die er Einnahmen generiert.

Laufbahn

Xatar heißt eigentlich Giware Hajabi und wurde 1981 im Iran geboren. 1985 kam er mit seiner Familie nach Deutschland und entdeckte die Liebe zum Hip-Hop.

Finanzielle Schwierigkeiten

Allerdings gab es 2024 Berichte über finanzielle Schwierigkeiten. Sero el Mero, ein ehemaliger Künstler von Xatars Label Goldmann Entertainment, behauptete, dass Xatar ihm und anderen Geld schulde und dass das Unternehmen Insolvenz angemeldet habeTrotz dieser Herausforderungen bleibt Xatar eine bedeutende Figur in der deutschen Musik- und Geschäftswelt.