Stefan Raab
Stefan Raab

Jeden Tag Live-Show

Stefan Raab startet Mega-Offensive im TV

13.09.25, 18:48
Stefan Raab kehrt mit Wucht ins deutsche Fernsehen zurück. Ab 15. September präsentiert der TV-Veteran "Die Stefan Raab Show" an fünf Abenden pro Woche live auf RTL und RTL+.

"Ich bin hier jeden Abend der Woche am Start. Jeden verdammten Tag. Supergeil, oder?", verkündet Raab selbstbewusst in einer RTL-Aussendung. Die 15-minütige Live-Sendung läuft demnach Montag bis Freitag um 20:15 Uhr und katapultiert den ehemaligen "TV total"-Moderator zurück ins Zentrum der Primetime – ein Coup für RTL und den Entertainer.

Für den Kölner Sender bedeute Raabs tägliche Präsenz laut "Bild" einen dringend benötigten Fixpunkt im Programm. Der Entertainer müsse laut "Bild"-Bericht nach teils "miesen Quoten seiner jüngsten RTL-Shows" nun liefern – schließlich stehe er in einem fast 90 Millionen Euro schweren Fünfjahres-Deal. Produziert wird "Die Stefan Raab Show" von Raab Entertainment im Auftrag von RTL.

Die Fernsehlandschaft blickt gespannt auf den Neustart: Kann der Show-Gigant das Fernsehen noch einmal revolutionieren oder bleibt es beim Versuch, an alte Erfolge anzuknüpfen?

