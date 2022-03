Tränenausbruch bei ›GNTM‹

Am Donnerstag kullern bei "Germany's Next Topmodel" die Tränen

Diese Woche steht wieder das große Umstyling bei 'Germany's Topmodel' an. Fans der Castingshow wissen, was das bedeutet: Tränen, Dramen und viel Unterhaltung. Im Trailer zur Sendung von Donnerstag (10.3.2022) gibt Heidi Klum bereits einen ersten Ausblick auf das, was passiert: "Die Klingen sind geschärft! Die Looks sind entschieden!", sagt sie und kündigt große Veränderungen an. Kurz darauf sieht man auch schon die erste Kandidatin weinen.

Jedes Jahr kommt das Umstyling völlig überraschend...

Noëlla scheint sich offenbar gar nicht über die Verwandlung zu freuen. Aber auch die anderen Models schauen erst einmal geschockt drein. Es ist ja nicht so, als hätten die Kandidatinnen gewusst worauf sie sich einlassen. Das ganze Umstyling sehen Sie am Donnerstag (20.15 Uhr) auf Prosieben.