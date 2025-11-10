Alles zu oe24VIP
Ochsenknecht
© Instagram, Getty Images

Fans verwirrt

Waaas? Plötzliche Versöhnung bei Cheyenne & Uwe Ochsenknecht

10.11.25, 15:00
Teilen

Ein Video gibt den Fans nun Rätsel auf!

Im März hieß es noch, das Verhältnis sei angeschlagen: Es sei ein ständiges Auf und Ab gewesen. Nun aber wolle sie ihn gar nicht mehr in ihrem Leben haben, so Cheyenne  Ochsenknecht  damals. Das machte sie bei einer Fragerunde auf Instagram deutlich: "So ein Mensch passt in meine gesunde Welt nicht rein. Punkt."

Mehr zum Thema

Kinder kennen Opa nicht

Der Rest der Familie, ihre beiden Brüder Wilson Gonzales und Jimi Blue, sowie Mama Natascha seien alle Menschen, die sie brauche. „Nur weil man in einer Familie ist, heißt es nicht, dass man jeden Fehler verzeihen muss, merkt euch das!” fügt Cheyenne noch hinzu und eine Info. Nämlich, dass ihre Kinder ihren Uwe nicht kennen.

Gefeiert

Das sieht aber nun ganz anders aus. Cheyenne hat ein Video gepostet, das sie mit Papa Uwe beim lustigen Interpretieren eines Songs zeigt. Erklärung gibt es dazu keine, aber die Fans feiern Cheyenne dafür, dass es anscheinend wieder besser läuft mit ihrem Papa.

