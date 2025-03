Cheyenne Ochsenknecht bricht mit Papa Uwe: "Keine Lust mehr ihm Hinterherzulaufen!"

Hier gibt es gewaltig Familien-Ärger. Zu den Gründen hat sich Cheyenne nun geäußert.

Bereits seit der Trennung ihrer Eltern 2009 soll das Verhältnis zu ihrem Vater Uwe angeschlagen sein, so Cheyenne Ochsenknecht.

Schlechtes Verhältnis

Es sei ein ständiges Auf und Ab gewesen. Nun aber wolle sie ihn gar nicht mehr in ihrem Leben haben, so Cheyenne. Das machte sie bei einer Fragerunde auf Instagram deutlich: "So ein Mensch passt in meine gesunde Welt nicht rein. Punkt."

Kinder kennen Opa nicht

Der Rest der Familie, ihre beiden Brüder Wilson Gonzales und Jimi Blue, sowie Mama Natascha seien alle Menschen, die sie brauche. „Nur weil man in einer Familie ist, heißt es nicht, dass man jeden Fehler verzeihen muss, merkt euch das!” fügt Cheyenne noch hinzu und eine Info. Nämlich, dass ihre Kinder ihren Uwe nicht kennen.